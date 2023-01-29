Украинцы за сутки собрали почти ₴4 миллиарда на 430 дронов для ВСУ: Их планирует приобрести фонд Притулы

В пятницу, 27 января, Сергей Притула и его благотворительный фонд объявили сбор на приобретение 430 дронов Mavic 3 fly more combo.

Об этом он сообщил на своей странице в телеграмме.

Притула отметил, что общая стоимость партии - 938 500 евро. Дроны передадут украинским военным, ведущим бои на бахмутско-северском направлении. Временный лимит сбора – как можно быстрее.

На следующий день после объявления сбора Притула сообщил, что нужная сумма была собрана. Однако добавил, что продолжается сбор средств на другие нужды ВСУ, в частности, приборы ночного видения.

«не только говорящие и пнб. А и транспорт, и оптика, и тактическая медицина, и ремонт бронетехники и еще много полезного!», - написал он.

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Напомним, что ранее, Сергей Притула рассказал, на что решили потратить деньги, которые в октябре собрали на месть после массированного ракетного обстрела Украины. Тогда в октябре за сутки украинцы собрали для Сил обороны Украины 352 миллиона гривен. Украинцам обещали, что по сбору купят 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Эти дроны способны летать на расстояние до 30 километров, что и было сделано. Также было сообщено о планах приобрести беспилотники, которые будут лететь на 200 или 800 километров.