Спасались от мобилизации: пятеро россиян на месяцы застряли в аэропорту Сеула

Пятеро россиян, которые сбежали из россии после приказа о мобилизации в сентябре прошлого года, на несколько месяцев застряли в южнокорейском международном аэропорту Инчхон после того, как власти отказались их принять.

Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

По словам адвоката граждан страны-агрессора, Ли Чон Чана, трое мужчин прибыли в аэропорт в октябре прошлого года и двое в ноябре. Но поскольку их заявления о предоставлении статуса беженца были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, по словам Ли, они месяцами находились в зале вылета аэропорта в ожидании решения по своей апелляции.

«Им предоставляется один прием пищи в день, то есть обед, но в остальное время они живут за счет хлеба и напитков. Они могут принять душ, но должны стирать одежду вручную, и они не могут покинуть зону отправления и зону беспошлинной торговли», - сказал Ли CNN. «Они имеют ограниченный доступ к медицинской помощи», - добавил он.

В пресс-релизе, выпущенном в прошлом месяце южнокорейской группой по защите прав человека, содержится призыв к правительству принять заявления мужчин на том основании, что они отказываются стать «оружием убийства», и если они вернутся домой, «вероятно, что они будут задержаны или принудительно мобилизованы».

Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их ходатайства как не заслуживающие рассмотрения «на том основании, что отказ в призыве на военную службу не был основанием для признания их беженцами, сообщил адвокат.

Адвокат беглецов утверждает, что отказ мужчин служить в армии «следует признать политической причиной, учитывая текущую ситуацию, когда война осуждается международным правом».

Мужчины подали апелляцию на решение об отказе в убежище, и трое из них предстанут перед судом 31 января, во время которого будет решено, является ли их дело «достойным оценки», по словам Ли. Если суд вынесет решение в их пользу, Министерству юстиции придется рассмотреть их ходатайство о предоставлении статуса беженца.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что умер иранец, 18 лет проживший в аэропорту Шарля де Голля в Париже