Власти Николаева планируют представить проекты восстановления города на международном форуме для привлечения внешнего финансирования

Общество Николаева будет представлено на международном форуме ReBuild Ukraine, который состоится в Варшаве (Польша) 15-16 февраля.

Об этом пишет Свідок.Інфо.

Как отмечает издание, ReBuild Ukraine – международная офлайн платформа для привлечения внешнего финансирования с целью восстановления Украины .

Мэр Александр Сенкевич рассказал, что на форуме презентуют проекты от Николаева, для реализации которых намерены привлечь иностранные финансовые и донорские институции, помощь стран-партнеров.

Николаев город представит инвестиционные проекты и проекты обновления критической и социальной инфраструктуры города.

Мероприятие предусматривает формат диалога и отладку прямых договоренностей.