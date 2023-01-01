Николаевец узнал в супермаркете 14-летнюю девочку из Березнеговатого, которую разыскивала полиция: Ее уже вернули домой

Благодаря неравнодушному николаевцу полицейские вернули в Березнего пропавшую девушку , которую до этого разыскали в течение суток.

Об этом идет речь в телеграмме полиции Николаевщины.

«Сегодня днем, благодаря бдительному гражданину, разыскали 14-летнюю путешественницу в одном из супермаркетов города Николаева. Принятыми мерами правоохранители установлено, что 14-летняя пропавшая уехала в областной центр. К счастью, неравнодушный николаевец, увидевший о розыске девушки сообщения в соцсетях и узнал ее по ориентировке, рассказал работникам отдела полиции № 1 Николаевского районного управления о том, что разыскиваемая находится в одном из магазинов города», - говорится в сообщении.

Полицейским несовершеннолетняя рассказала, что решила попутешествовать, именно поэтому на автобусе добралась до Николаева.

Как отмечается в публикации, в отношении попечителя несовершеннолетней правоохранители составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Неисполнение родителей или лиц, их заменяющих, обязанностей по воспитанию детей».