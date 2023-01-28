Ожидая снег с дождем и гололедицу в Николаеве, «ЭЛУ-автодорог» вывело на дежурство пять водителей спецтехники

В коммунальном предприятии «ЭЛУ-автодорог» сообщают, что из-за плохих погодных условий, в частности из-за гололеда, оставили на дежурстве пять водителей специальной техники, которую уже отправляют обрабатывать дороги специальной смесью.

По крайней мере, об этом говорится в сообщении КП на странице в соцсети.