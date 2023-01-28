Ожидая снег с дождем и гололедицу в Николаеве, «ЭЛУ-автодорог» вывело на дежурство пять водителей спецтехники

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28.01.2023 21:50

В коммунальном предприятии «ЭЛУ-автодорог» сообщают, что из-за плохих погодных условий, в частности из-за гололеда, оставили на дежурстве пять водителей специальной техники, которую уже отправляют обрабатывать дороги специальной смесью.

По крайней мере, об этом говорится в сообщении КП на странице в соцсети.

«28.01.2023. Оперативная информация на 21:30. Предприятие ожидало ухудшение погодных условий (снег с дождем и гололедица). Поэтому, на ночное дежурство осталось 4 водителя спецтехники и 1 водитель погрузчика.

Ответственный диспетчер ЭЛУ автодорог внимательно следит за ситуацией на дорогах и уже отправляет спецавтомобили на дороги города, чтобы в первую очередь обработать спуски, подъемы и перекрестки на основных магистралях города », – говорится в сообщении .

Фотофакт