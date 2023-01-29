«В последнее время кремация стала очень популярной»: Сенкевич рассказал о планах создать в Николаеве клумбарии

Городской совет разрабатывает план создания мемориального сектора для николаевцев, погибших в результате полномасштабной войны. Одним из рассматриваемых вариантов — обустройство колумбария.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы «НИС ТВ», пишут «НикВести».

Мэр заявил, что за прошлый год в горсовет обратилось более 200 человек с просьбой обустроить места на кладбище для хранения урн с прахом умерших.

— Первая задача – создание колумбария, только за прошлый год более 240 человек обратилось с вопросом о том, чтобы где-то хранить урну с прахом кремированных людей. В последнее время кремация стала очень популярной. Лично я за кремацию. Даже когда начались активные боевые действия, попросил своих близких, чтобы меня кремировали. Планируем создать два места колумбария на Мишково-Погореловском кладбище и также на Жуковском в Корабельном Районе, - отметил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич рассказал также, что зоны кладбищ, где будут похоронены герои, отдавшие жизнь, защищая родные земли, будут проработаны вместе с архитекторами и дизайнерами. Презентация проекта будет представлена николаевцам.