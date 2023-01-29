Ледокол «Ноосфера» добрался до антарктической станции «Академик Вернадский»

Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» достался антарктической станции «Академик Вернадский». Судно стало на якорь неподалеку от острова Галиндез 27 января.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

«Для нас приход «Ноосферы» – это очень радостное событие, ведь это возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А еще это начало очень ответственной работы – большого ремонта на нашей любимой станции», – отметил Юрий Отруба, руководитель 27-й УАЭ.

«Ноосфера» доставила на станцию грузы и команду украинских технических специалистов. В ближайшие несколько месяцев они должны провести безотлагательные работы по модернизации «Вернадского», необходимые для успешной зимовки следующей, 28-й УАЭ. В частности, речь идет о замене системы отопления и работы по заземлению дизельного и главного здания станции.

Предполагается, что после разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас для предстоящего обеспечения пересменки годовых экспедиций на Вернадском.