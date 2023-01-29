В Запорожье 60% предприятий восстановили свою работу

В Запорожье возобновили работу 60% предприятий, однако большинство из них работают не в полном объеме.

Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона.

— На сегодня 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников, - сказал он.

Куртев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.

По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релоцированы на запад Украины.

Напомним, официальная безработица в Украине упала до исторического минимума, однако реальная ситуация хуже.