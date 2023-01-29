После терактов в Израиле решили усилить армию с полицией и упростить систему получения оружия

Израиль усиливает армию с полицией, а для граждан страны упростят систему получения оружия. Это стало ответной мерой на теракты, которые произошли в Иерусалиме.

Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Известно, что за сутки в Иерусалиме произошло сразу два теракта. Во время первого теракта палестинец устроил стрельбу и убил семерых возле синагоги. Мужчину уже ликвидировали. Второй инцидент произошел в другой части города. 13-летний палестинец выстрелил и ранил двух человек, власти Израиля уже назвали это нападение террористическим актом.

По словам Нетаньяху, ответных решений будет шесть.

«Кабинет по политическим вопросам и вопросам безопасности принял сегодня вечером ряд решений о мерах по борьбе с терроризмом и взимании платы с террористов и их сторонников: 1. Дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, будет немедленно опечатан в рамках подготовки к его сносу. 2. Лишение прав на Национальное страхование и другие льготы для семей террористов, поддерживающих терроризм», - написал он.

Третьей ответной мерой станет то, что Израиль будет отказывать в выдаче удостоверений личности семьям террористов, поддерживающих терроризм. Этот закон будет обсуждаться на заседании кабинета министров Израиля.

Четвертое решение Израиля - увеличение количества граждан страны, у которых есть оружие. Нетаньяху написал о добавлении тысяч граждан за счет ускорения и расширения лицензирования огнестрельного оружия.

«В ответ на гнусные нападения и последовавшие за ними радостные празднования премьер-министр Нетаньяху принял решение о мерах по укреплению поселений, которые будут введены на этой неделе», - написал премьера.

Шестым решением Израиля стало усиление полиции и Вооруженных сил страны, а также массовые аресты и целенаправленные операции по сбору незаконного оружия.

Напомним, что ранее США и Израиль начали самые масштабные в истории совместные военные учения.