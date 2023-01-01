Один из блоков ТЭС вывели в ремонт, дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился

Из-за выведения в ремонт одного из блоков ТЭС увеличился дефицит мощности в энегосистеме Украины.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
В компании говорят, что потребление электроэнергии в стране находится на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.
«В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», - говорится в сообщении.
Кроме того, по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.
«Из-за этого всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго (список здесь) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита», - сообщили в «Укрэнерго» .