Один из блоков ТЭС вывели в ремонт, дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился

Из-за выведения в ремонт одного из блоков ТЭС увеличился дефицит мощности в энегосистеме Украины.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В компании говорят, что потребление электроэнергии в стране находится на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.

«В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», - говорится в сообщении.

Кроме того, по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.