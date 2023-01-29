Зеленский почтил память Героев Крут

В воскресенье, 29 января, в День памяти Героев Крут Президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917–1921 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

На Аскольдовой могиле в Киеве Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.

В церемонии также приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия», Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Прозвучал Государственный гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем мимо памятного креста Героям Крут.