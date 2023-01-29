В Великобританию прибыли украинские танкисты для обучений на Challenger 2

Украинские военные прибыли в Великобританию для обученийна танках Challenger 2. Опубликованы фото прибывшего самолета с бойцами.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки для продолжения борьбы с россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», - говорится в сообщении.

Напомним, что западные партнеры рассказали о сроках поставки Украине танков Challenger, Abrams и Leopard.