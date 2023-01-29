Выпускники старших классов с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно и без НМТ

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29.01.2023 14:47

Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированных территориях, смогут поступить в высшие учебные заведения дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

После зачисления в вуз в течение 3 месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования.

«Пока процедура вступления еще находится на стадии обработки, ее обнародуют позже», говорят в ведомстве.

В Министерстве также отмечают, что все льготы и льготные категории, в том числе для жителей временно оккупированных территорий во время нынешней вступительной кампании будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной.

Напомним, что в Украине вместо ВНО планируется провести для абитуриентов мультипредметный тест.

Фотофакт