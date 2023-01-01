Шольц снова выступил против предоставления Украине истребителей, опасаясь прямого столновения с рф

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, передаёт «ЕП».

Комментируя призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника, к предоставлению истребителей, Шольц предостерег «вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения».

«Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства», - подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков Украине.

Он подчеркнул, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.