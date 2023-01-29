Немецкий концерн планирует увеличить производство снарядов и ведет переговоры о производстве HIMARS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада.

Об этом гендиректор концерна Армин Паппергер рассказал в интервью Reuters.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвел приблизительно по 60–70 тысяч снарядов для танков и артиллерийских орудий, но производство может быть немедленно увеличено.

Он отметил, что концерн способен производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, «что больше, чем нужно всему миру».

Мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450–500 тысяч в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

В издании отмечают, что спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения россии в Украину, причем снаряды нужны не только самой Украине для применения на поле боя, но и западным военным, чтобы пополнить свои запасы ввиду возросшей угрозы со стороны рф.

Немецкий концерн планирует также запустить в середине года новую производственную линию для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, в немецких зенитках Gepard.

В то же время Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS, о возможном запуске их производства в Германии. Паппергер подчеркнул, что у концерна есть технологии для производства боеголовок, ракетных двигателей и есть грузовики для пусковых установок. Предполагается, что большую часть этого проекта проинвестирует сам концерн.

Rheinmetall также рассматривает возможность запуска нового порохового завода в Германии, но для этого нужны средства в размере от €700 млн до €800 млн, и их должно профинансировать правительство, так как речь идет об инвестициях в госбезопасность. По мнению Паппергера, завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться «узким местом» и затормозить усилия по наращиванию выпуска танковых и артиллерийских снарядов.

Reuters обращает внимание на то, что в течение нескольких дней руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым министром обороны Борисом Писториусом. По данным агентства, на этой встрече Писториус намеревается говорить о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе, чтобы восполнить запасы немецких вооруженных сил, истощенные в том числе помощью Украине.

В свою очередь, Паппергер на этой встрече намерен настаивать на увеличении оборонного бюджета Германии. Он также надеется на поворот к «более устойчивому долгосрочному планированию закупок в Германии» на несколько лет вперед, чтобы отрасль имела возможность своевременно принимать меры.



Напомним, после согласия Германии передать Украине танки Leopard, акции производителя выросли в 2,5 раза.