Почти половина трудоспособных украинских беженцев в Литве нашла работу, но более 78% хотят ее сменить

С начала полномасштабной войны России против Украины в Литве трудоустроилась 21 тысяча украинцев, то есть около половины всех трудоспособных беженцев.

Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) вместе с литовским агентством по трудоустройству SOPA.

Отмечается, что больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы: Вильнюсе - 6800, в Каунасе - 2900, в Клайпеде - 2600.

В то же время 78,4% участников опроса сказали, что хотели бы сменить работу. Причины такого желания разные, но 41% считают зарплату слишком низкой, 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% - жалуются на тяжелые условия труда.

«В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором участвовали 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко», - пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.

Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечает нехватку консультаций у специалистов.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала войны россии в Украине в феврале 2022 года в страну прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву и переехать в другие страны, или вернуться домой.

Напомним, официальная безработица в Украине упала до исторического минимума, однако реальная ситуация хуже.