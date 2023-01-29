На Закарпатье на базах отдыха не выключали электроэнергию – после жалоб их тоже отключили

В некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, вчера и сегодня было бесперебойное электроснабжение в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

“Приняты неотложные меры по восстановлению электроснабжения в пределах действующего графика. Завтра на заседании Совета обороны области заслушаем по этой ситуации представителей «Закарпатьеоблэнерго», после чего будут приняты соответствующие меры реагирования”, - написал Микита.

По его словам, рассмотрят возможность оптимизировать потребление электроэнергии, в частности, в крупных супермаркетах и других объектах, имеющих подключение к нескольким сетям, из-за чего потребляют электричество бесперебойно.