«Че одни зэки нах*й?»: Окупается рассказал, что в его подразделении остались только бывшие заключение

Один из оккупантов удивляется, что у другого из личного состава остались лишь «зеки», которые в свою очередь еще и быстро «заканчиваются».

Об этом свидетельствуют перехват, опубликованный ГУР.

- А сколько у тебя человек? 17? А че так мало, я не понял? Ла это рдни зэки, ты мне называешь, че тебе ставить некого нету нах*й? Я тебе 20 зэков давал нах*й *б твою мать. У тебя че, одни зэки нах*й? Где старые?

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант жаловался на плохое обеспечение армии, отсутствие еды и мародерство.