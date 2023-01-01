Николаевский боец ТРО рассказал забавный случай, как его с побратимами встретили на Херсонщине

Боец с позывным "Дельфин" из 123-й бригады Сил ТРО Николаевщины бьет врага бок о бок с младшим братом.
Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ.
"Дельфин" сражается с первой волны мобилизации 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения россии он защищает свой родной край в рядах терробороны.
– Война 2014 года очень отличается от нынешней. Отношение к службе, дисциплина и порядок. В 2014 мобилизованные еще не понимали, что происходит, не были морально готовы и достаточно мотивированы, ведь война была где-то там, далеко на востоке Украины. Частые сборы резервистов, их подготовка, а впоследствии дерзкая и стремительная оккупация нашей земли московскими оккупантами мотивировали всех, кто способен думать, – говорит он.
Во время освобождения Херсонщины "Дельфин" воевал в составе штурмовой роты, он с побратимами пешком прошел от Посад-Покровского до самого Херсона.
- Херсонская область, только что освобождено село, говорим с местными. Вдруг звук мотора, подлетает автомобиль «пирожок», выходит местный фермер: «Ребята, как хорошо, что я вас нашел, жена приготовила пирожков, всякой всячины, а всех солдат уже накормили, я езжу, ищу хоть кого-нибудь, кто еще голоден». Поели, поблагодарили, – рассказывает он.