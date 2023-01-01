Николаевский боец ТРО рассказал забавный случай, как его с побратимами встретили на Херсонщине

Боец с позывным "Дельфин" из 123-й бригады Сил ТРО Николаевщины бьет врага бок о бок с младшим братом.

Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ.

"Дельфин" сражается с первой волны мобилизации 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения россии он защищает свой родной край в рядах терробороны.

– Война 2014 года очень отличается от нынешней. Отношение к службе, дисциплина и порядок. В 2014 мобилизованные еще не понимали, что происходит, не были морально готовы и достаточно мотивированы, ведь война была где-то там, далеко на востоке Украины. Частые сборы резервистов, их подготовка, а впоследствии дерзкая и стремительная оккупация нашей земли московскими оккупантами мотивировали всех, кто способен думать, – говорит он.

Во время освобождения Херсонщины "Дельфин" воевал в составе штурмовой роты, он с побратимами пешком прошел от Посад-Покровского до самого Херсона.