Николаевцев просят не оставлять авто на дорогах, чтобы улицы могли почистить от снега

В Николаеве команда КП «ЭЛУ автодорог» продолжает круглосуточное дежурство. По состоянию на 19.00 основные магистрали и большинство дорог Николаева очищены от снега и льда.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Ночью в работе остается спецтехника, дежурный диспетчер внимательно следит за изменениями погоды.