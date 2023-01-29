Николаевцев просят не оставлять авто на дорогах, чтобы улицы могли почистить от снега

В Николаеве команда КП «ЭЛУ автодорог» продолжает круглосуточное дежурство. По состоянию на 19.00 основные магистрали и большинство дорог Николаева очищены от снега и льда.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Ночью в работе остается спецтехника, дежурный диспетчер внимательно следит за изменениями погоды.
“На предприятии отмечают: быстрая очистка дорог зависит от количества осадков, слаженной работы коммунальщиков и, в частности, содействия горожан, которые убирают свои авто с улиц во время снегопада. Благодаря этому службы могут качественно выполнить свои обязанности", - говорится в сообщении.