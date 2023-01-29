Умер известный украинский поэт Дмитрий Павлычко

На 94-м году жизни скончался известный украинский поэт, общественно-политический деятель, бывший нардеп и дипломат, Герой Украины Дмитрий Павлычко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Дмитрий Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, в 2004 году ему присвоено звание Героя Украины. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

Родился 28 сентября 1929 года. В 1945-46 годах был заключен по делу об обвинении в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного Руха Украины, Демократической партии Украины, первый глава Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990–1994, 1998–1999, а также в 2005–2006 годах был народным депутатом. В 1995-1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 – послом Украины в Польше.