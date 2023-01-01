Президент Зеленский отметил заслуги николаевских 406-й и 123-й бригад в обороне Юга

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные действия николаевских 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 123-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

– Хочу также отметить наших воинов на южных направлениях. В частности, 44-ю и 406-ю артиллерийские бригады, а также разведывательные подразделения 123-й и 124-й бригад терробороны. Спасибо за меткость, воины, спасибо за храбрость! – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону.

- Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак… И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Потому что каждый остановленный шаг врага именно там – это десятки недопущенных шагов оккупантов на других направлениях. И я благодарю все наши подразделения и каждого воина лично, кто удерживает позиции и отражает вражеские штурмы на Донетчине.