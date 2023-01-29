Укрпочта разрешила получать посылки без документов

Теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить посылку без документов, только с помощью SMS. Это значительно упростит и ускорит процедуру.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Нововведение будет действовать при условии, если: