Укрпочта разрешила получать посылки без документов

Теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить посылку без документов, только с помощью SMS. Это значительно упростит и ускорит процедуру.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Нововведение будет действовать при условии, если:
- указан номер телефона получателя;
- объявленная ценность до 15 тысяч гривен, наложенный платеж до 5 тысяч гривен для внутренних отправлений;
- объявленная ценность до 20 тысяч гривен для международных отправлений;
- отсутствуют отметки «Вручить лично» и/или «Судебная повестка».