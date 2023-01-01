В «Укрэнерго» рассказали о состоянии энергосистемы

В Украине 30 января потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» объяснили, что энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

По состоянию на утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Но при превышении лимитов в регионах возможно их применение.

Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт по выходным.

В «Укрэнерго» напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.