Более 100 тысяч немцев ночью остались без света после блэкаута

Масштабное отключение электроэнергии в федеральной земле Саксония-Ангальт на севере Германии привело к тому, что в ночь на 30 января около 100 тысяч человек в нескольких городах и общинах остались без электричества и интернета.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В воскресенье вечером на подстанции в Гюттенроде произошло падение напряжения после разрыва высоковольтной линии. В результате в десятках тысяч домов в Гальберштадте, Бланкенбурге, Тале, Вернигероде и многих других населенных пунктах исчез свет.

«Техническая неисправность повлекла за собой массовые отключения электроэнергии в округе Гарц. Неизвестно, когда можно ожидать пополнения запасов», - заявил в воскресенье вечером ситуационный центр правительства земли Саксония-Ангальт.

Только в 3:30 утра линии электропередачи снова были под напряжением.

Между тем аварийные генераторы продолжали снабжать электроэнергией дома для пожилых людей и клиники, эвакуации этих заведений не понадобилось. Волонтеры помогали персоналу в медицинских учреждениях.

Однако отключение не обошлось без последствий. В больнице Гальберштадта подтвердили, что рентгеновский аппарат и компьютерный томограф были повреждены из-за внезапного отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что улучшение ситуации с электроснабжением в Украине можно ожидать в феврале.