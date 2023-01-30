В российских учебниках по истории раздел о войне против Украины появится уже в 2023 году

Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РБК» и «Медуза» со ссылкой министра просвещения рф Сергея Кравцова.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», - сказал Кравцов

По словам министра, в этом учебнике школьникам «подробно расскажут о целях и задачах военной операции».

Напомним, как в конце 2022 года кремль разослал росСМИ методичку, как подводить итоги года: армия рф побеждает НАТО, путин «дает Европе шанс одуматься».