Песков отреагировал на заявление Джонсона об угрозах ракетным ударом от путина

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона об угрозах ракетным ударом от Владимира путина не соответствуют действительности.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, рассказ Джонсона о том, что Путин в феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, угрожал ему ракетным ударом по Великобритании является ложью.

«То, что сказал Джонсон – это неправда. Точнее - это ложь, наверное, нужно спросить с какой целью он врал. Если это была бессознательная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится неловко за собеседника нашего президента», - сказал Песков.

Он добавил, что знает, о чем говорилось во время разговора Путина с Джонсоном.

«Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было», - заверил Песков.

Напомним, что ранее Джонсон рассказал, как пути угрожал ракетным ударом по Великобритании перед вторжением в Украину.