Зеленский и премьер Дании посетили украинских воинов в госпитале в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!” – отметил Зеленский.

Глава государства вручил награды медикам, которые лечат украинских воинов.