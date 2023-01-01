Николаевский летчик Мурашко пожертвовал собой, чтобы его самолет не упал на населенный пункт

Стали известны обстоятельства гибели 24-летнего майора Даниила Мурашко, выполнявшего боевое задание на Донбассе.

Об этом сообщили в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Напомним, что Мурашко погиб 27 января в Краматорском районе. Во время выполнения боевого задания в составе пары он был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. Из-за этого он потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя. 30 января Мурашко провели в последний полет.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 человек живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Майор Мурашко представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).