НАТО наблюдает подготовку российской армии к новому наступлению, - Столтенберг

В НАТО не видят никаких признаков того, что российский диктатор Владимир путин изменил свои цели в войне против Украины. Напротив, наблюдается подготовка россии к новому наступлению.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

По словам Столтенберга, сейчас никто не сможет сказать, когда закончится война, развязанной путиным.

«Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру», - заявил Столтенберг.

По его словам, сейчас наблюдается совершенно противоположное действия рф.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы», - говорит Столтенберг.

Генсек также отметил, что рф наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

«И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути», - подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь он акцентировал внимание на важности не допустить того, чтобы путин победил в войне, поскольку это будет трагедия не только для украинцев, но и опасно для цивилизованного мира.

«Поэтому столь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея, и мы должны быть готовы», - сказал Столтенберг.

В итоге генсек НАТО допустил, что, скорее всего, «эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров».

«Но что мы знаем точно, так это то, что происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство в Европе, нам нужно ее поддержать. Пока путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины - это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне», - добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО призывает Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.