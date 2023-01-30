Лукашенко прилетел в Зимбабве с государственным визитом – во все нормальные страны его не пускают

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве.

Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

«Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту столичного города Хараре. Белорусского лидера встречает лично президент страны Эммерсон Мнангагва», - сказано в сообщении.

Отмечается, что официальная часть переговоров Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января.

«Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе — с участием членов делегаций с обеих сторон», — отметили в пресс-службе диктатора.

Известно, что власти Зимбабве выразили поддержку россии в преступной войне против Украины.

Лукашенко с 2020 года, когда он провозгласил себя президентом еще на один срок и провел репрессии против белорусов, стал персоной нон-грата как на Западе, так и в ряде стран мира. Из-за санкций он не может попасть ни в Штаты, ни в Европу, ни в Канаду.

Напомним, что ранее Европарламент выступил за создание трибунала для путина и лукашенко.