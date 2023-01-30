За семь месяцев только 12 россиян получили украинские визы

За семь месяцев визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан россии.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет Бабель.

По его словам, почти все из этих 12 россиян пересекли границу и въехали в Украину. Преимущественно это были женщины, дети и пожилые люди, которые получили визу и направлялись в Украину по гуманитарным причинам – для воссоединения с семьями или к своим близким.

Украина разорвала дипломатические отношения с россией, поэтому на территории россии нет украинских дипломатических представительств. Поэтому граждане россии на территории рф не могут подаваться на украинские визы. Это могут делать только россияне, проживающие за границей и имеющие право на временное или постоянное проживание там.

Однако наличие украинской визы не гарантирует права пересечения государственной границы Украины – окончательное решение принимают пограничники.