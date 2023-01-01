В Николаеве частично включили уличное освещение

В Николаеве с 30 января частично включают уличное освещение.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Освещение будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме, то есть будут гореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителям города будет удобнее добираться с работы домой.
“Важное уточнение: включаем только сети, где установлены LED-лампы. Между тем, наши коммунальщики будут постепенно обновлять уличное освещение и устанавливать именно энергосберегающие лампы, чтобы можно было расширить перечень улиц, где вечером будет гореть свет”, - сообщил он.