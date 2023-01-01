В Николаеве частично включили уличное освещение

В Николаеве с 30 января частично включают уличное освещение.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Освещение будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме, то есть будут гореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителям города будет удобнее добираться с работы домой.