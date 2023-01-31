«Лучше не рассказывать, там мясо»: Оккупант рассказал про потери армии рф

Военнослужащий российской армии рассказал брату про потери в личном составе.

Об этом свидетельствуют перехват, опубликованный ГУР.

- Тут тоже бл*, конечно, рапи*дяйство- *бать нах*й.

- Да, расп... я уже слышал, мне уже говорили. Скажи, Ром, с едой-то у вас? Че там вообще? Как с бытом?

- Лучше и не говорить нах*й.

Воды бл* нах*й бутылка-полторашка на двоих на сутки.

- П*здец, а еды вообще них*я, да?

- Ну, так.

- Слышу у вас та стреляют, да?

- Х*ярят - миномётный обстрел бл*.

- Это ваши стреляют, да?

- Нет, укропы. Ну че, у нас вот до них бл* 3 км с половиной. Мы же на передовой на самой.

- Ну а че, Ром, там сильно *башат или как? Или терпимо?

- Да, Миш, *башит нах*й, дай Боже. Я говорю, *башат так с танка, что только лопасти летят, нах*й, разорванные.

- Лопасти от чего?

- Снарядов. Его выгибает, вообще в танке винты.

- Ты не высовывай бошку, там же и снайпера-х*ера - не высовывай бошку, сиди в окопах.

- Конечно.

- Будь с трезвой башкой- ну его нах*й.

- Конечно, ты че, у нас уже бл*, вон командир, его зам «300» -е, а парнишка рядом был - «200» - й. 9 ноября прилетело.

- А это прямо на позиции прилетело?

- Конечно. Да тут, понимаешь, даже бл* не из-за аккуратности. В нужной момент, в нужном месте оказываешься и п*зда.

- *бать его в рот! Это прилеты, да, я слышу, Ром?

- Да, так это х*йня - это миномёт.Ты бы слышал как от танчика х*ярит

- Да мы тут ещё и с «музыкантами». Музыканты впереди нас.

- Ну они тоже там как позиции, да, у них перед вами?

- Ой бл*, там вообще, Миш.. Там бл* лучше не рассказывать. Там п*зда вообще нах*й - там мясо *бать.

- У них там вообще наверное жёстко, бл*?

- Ну конечно они, половина из них зэки.

- Да, их тоже там, наверное, щёлкают- п*здец?

- Конечно! Там бл* то наши, нах*й, не рассчитают, рядом положат и п*здец.

- Ой, бл*.