В Украине из-за похолодания продолжает расти потребление электроэнергии

В Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам.

В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

На утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений.

Идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

В «Укрэнерго» напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, что в Николаевской области утром 31 января снова введены почасовые графики отключения электроэнергии.