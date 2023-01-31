Украинские военные получает ещё 105 разведывательных беспилотников

Компания Quantum-Systems GmbH объявила о поставках 105 дополнительных разведывательных БПЛА с большой продолжительностью полета типа Vector для военной поддержки ВСУ.
Об этом сообщает ГУР.
Отмечается, что заказ финансируется правительством Германии.
Кроме того, в целях дальнейшей поддержки украинских сил компания также объявляет об открытии центра обучения операторов Vector в Украине.
«Это заведение также станет местным центром по закупке запасных частей и услуг по ремонту», - уточнили в сообщении.
По сообщениям разработчиков, для запуска БПЛА не требуется пусковая катапульта или взлетно-посадочная полоса, а работает при скорости ветра до 12 метров в секунду. Время полета – до 120 минут, радиус действия системы – до 15 километров, а скорость полета – до 72 километров в час. А электрооптические и инфракрасные сенсоры позволяют беспилотнику работать как днем, так и ночью.
«Это уже повторный заказ беспилотников со стороны Украины, и система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях», - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что новый украинский беспилотник может летать на 1 тысячу километров.