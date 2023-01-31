В Николаеве коммунальщики из-за «температурных качелей» продолжают обрабатывать дороги

В Николаеве 31 января коммунальщики продолжают обрабатывать дороги от обледенения.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

«Наше КП «ЭЛУ автодорог» продолжает работать, чтобы обеспечить нормальный проезд по дорогам Николаева. Хотя снеговых осадков больше не было, однако температурные качели заставляют сохранять бдительность специалистов предприятия.

Так, со вчерашнего вечера и до утра на дежурстве было 7 специализированных машин и один погрузчик. Для борьбы с гололедицей дороги обработали 4,5 т соли», – говорится в сообщении.