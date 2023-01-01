В Минздраве рассказали, как украинцам записаться в очередь на бесплатное протезирование

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в клинике реконструктивной хирургии Superhumans Center во Львове приступили к формированию очереди пациентов, нуждающихся в протезировании. Первый корпус центра заработает весной этого года.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Чтобы передать специалистам Superhumans свои документы и начать подготовку к вероятному лечению в центре протезирования, достаточно заполнить анкету на сайте по ссылке.

В частности, необходимо предоставить следующие данные:

ФИО;

дата рождения;

контактный номер;

электронная почта,

кратко описать травмы и стадии лечения;

дату получения травмы,

медицинскую документацию по травме,

текущее состояние и местонахождение;

загрузить фото травмы,

последнюю выписку истории болезни из медучреждения.

После заполнения анкеты, команда центра Superhumans свяжется с потенциальным пациентом и начнет необходимый диалог.

Superhumans Center – это современная клиника по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке украинцев, пострадавших в результате российского полномасштабного вторжения. Все услуги для пациентов в клинике будут полностью бесплатными.

Как добавили в Минздраве, в наблюдательный совет Superhumans вошли первая леди Украины Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко.