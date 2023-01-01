Президент Хорватии заявил, что «Крым никогда больше не будет Украиной»

Президент Хорватии Зоран Миланович Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который заявил, что Крым якобы никогда больше не будет Украиной.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма.

«Пока вы не поймете, что Сербия и Россия - это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали в Сербии. Кто это сделал, как не мы. То же касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы», - сказал Миланович.

В свою очередь Николенко отметил, чтт МИД считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины.

«Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства», - сказал спикер.

Николенко также поблагодарил Хорватию и её народ за поддержку украинцев в войне, развязанной россией.

Напомним, как украинский МИД после скандальных заявлений Орбана по поводу «ничейной земли» вызывал посла Венгрии.