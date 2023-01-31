«Прометей» в очередной раз пополнил парк зерновозов

Группа компаний приобрела 7 тягачей с прицепами DAF и полуприцепами WIELTON. Сделка состоялась за счет 38 млн грн лимита, выделенного OTП-Банком в рамках лизинговой программы.
Об этом сообщает пресс-служба ГК.
Приобретение грузовиков стало очередным шагом по реализации стратегии транспортной независимости компании. В ближайшее время планируется довести количество зерновозов до 100 единиц.
Собственный транспорт значительно усилит конкурентные позиции Прометея и позволит избежать дефицита зерновозов, который традиционно наблюдается на отечественном рынке перевозок, особенно в сезон.
«От успешной логистики зависит эффективность нашего бизнеса. Как крупный зернотрейдер, мы должны быть уверены в стабильности перевозок, иметь оперативный резерв на случай пиковых нагрузок и возможность тщательно планировать логистические схемы», - прокомментировал новые поступления директор автотранспортного предприятия Владимир Ключников.
Приобретение грузового транспорта за счет лизинговой программы от OTП-Банка позволило компании получить "длинные деньги" на внутреннем рынке, дефицитные в сложные времена.
«Пополнение автопарка на условиях лизинга мы рассматриваем как долгосрочную инвестицию, причем выгодную в условиях нестабильной экономики. Заботиться о нашей транспортной самостоятельности мы должны даже в условиях военного положения. В перспективе мы планируем иметь парк на 200 машин, полностью удовлетворяющих наши потребности в зерновых перевозках», - отметил Валерий Ступак, заместитель руководителя сектора корпоративных финансов Группы Прометей.