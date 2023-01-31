«Прометей» в очередной раз пополнил парк зерновозов

Группа компаний приобрела 7 тягачей с прицепами DAF и полуприцепами WIELTON. Сделка состоялась за счет 38 млн грн лимита, выделенного OTП-Банком в рамках лизинговой программы.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Приобретение грузовиков стало очередным шагом по реализации стратегии транспортной независимости компании. В ближайшее время планируется довести количество зерновозов до 100 единиц.

Собственный транспорт значительно усилит конкурентные позиции Прометея и позволит избежать дефицита зерновозов, который традиционно наблюдается на отечественном рынке перевозок, особенно в сезон.

«От успешной логистики зависит эффективность нашего бизнеса. Как крупный зернотрейдер, мы должны быть уверены в стабильности перевозок, иметь оперативный резерв на случай пиковых нагрузок и возможность тщательно планировать логистические схемы», - прокомментировал новые поступления директор автотранспортного предприятия Владимир Ключников.

Приобретение грузового транспорта за счет лизинговой программы от OTП-Банка позволило компании получить "длинные деньги" на внутреннем рынке, дефицитные в сложные времена.