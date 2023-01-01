Горвласть Николаева планирует «похоронить» под Херсонским шоссе сети ТЭЦ, а затем расширить его и отремонтировать

Херсонское шоссе. GoogleMaps. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что городские власти планируют отключить целый микрорайон по Херсонскому шоссе от ТЭЦ, а отопление организовать благодаря проекту с международной организацией Нефко.

Об этом шла речь во время сессии горсовета во вторник, 31 января.

Сенкевич сообщил, что департамент энергоэффективности уже завершает проект с датской негосударственной организацией Нефко по созданию отдельного теплового района и отключению целой ветки Николаевской ТЭЦ по Херсонскому шоссе.

– Это позволит нам организовать и уже позволило организовать отопление в этом микрорайоне. Собственно представьте себе этот микрорайон от улицы Строителей по Херсонскому шоссе, от троллейбусного парка и до улицы Гмырева (Черновола, - ПН). Мы уже пользовались этим проектом и планируем в будущем отключить и закольцевать сети ТЭЦ и похоронить их под Херсонским шоссе, что позволит нам немного расширить эту улицу до нормального шоссе, отремонтировать и забыть о том беспорядке, который там происходит, – сказал Сенкевич.