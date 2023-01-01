Жителей Николаевщины предупреждают об ухудшении погоды

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными – на улице снежит.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

В Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий: местами мокрый снег с дождем, а на дорогах - гололедица.

Полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения и дают несколько советов, как действовать во время непогоды.

Водители:

- паркуя свои транспортные средства, позаботьтесь о том, чтобы они не стали препятствием в работе коммунальной техники.

- используйте средства пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

- во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;

- снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам;

- откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;

Пешеходы:

- будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;

- в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде;

- переходите дорогу только на пешеходных переходах и ни в коем случае не пытайтесь пройти проезжую часть перед транспортом.