Жителей Николаевщины предупреждают об ухудшении погоды

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными – на улице снежит.
Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.
В Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий: местами мокрый снег с дождем, а на дорогах - гололедица.
Полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения и дают несколько советов, как действовать во время непогоды.
Водители:
- откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию;
- во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
- используйте средства пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
- паркуя свои транспортные средства, позаботьтесь о том, чтобы они не стали препятствием в работе коммунальной техники.
Пешеходы:
- будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;
- в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде;
- переходите дорогу только на пешеходных переходах и ни в коем случае не пытайтесь пройти проезжую часть перед транспортом.
В пресс-службе досбавили, что если вам нужна помощь, звоните на 102.