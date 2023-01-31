Польский язык могут включить в список предметов ВНО, — Верещук

Кабинет министров рассматривает возможность включения польского языка в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщила Ирина Верещук, передает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, такой подход будет способствовать интеграции страны в европейское пространство.

«Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть взаимным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время, украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня», - заявила Верещук.

Кроме того, Минобразования прорабатывает для граждан Польши алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (выпускные экзамены в польских лицеях и техникумах) при поступлении в украинские учебные заведения.

В ведомстве также отметили, что Варшава таеж предпринимает соответствующие шаги в этом направлении.

«Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее сообщалось, что выпускники старших классов с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно и без НМТ.