С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронт отправились всего два народных депутата из более чем 400 парламентариев.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона, пишет Фокус.

Так, по его словам, Украину на передовой защищают народные избранники от фракции «Голос» - Роман Костенко и Роман Лозинский.

«Как минимум есть два народных депутата, которые воюют на передовой – это нардепы Костенко и Лозинский. Они фактически с первого дня ушли на фронт и очень эффективно работают и на фронте и работают в Верховной Раде Украины. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады», – рассказал Стефанчук.

Информации о том, что кто-то из детей народных депутатов ушел на фронт, у Стефанчука нет.

«Что касается детей (народных депутатов – ред.) мне о таких не известно. Наверное, потому, что у нас достаточно молодой состав Верховной Рады. У кого еще просто нет детей, у кого они маленькие. Что касается старшего поколения нардепов, мне тоже такие случаи неизвестны», – отметил Стефанчук.

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