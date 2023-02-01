В Иране молодой паре за танец на улице дали 10 лет тюрьмы

В Иране молодая пара приговорена к 10,5 годам заключения за видео с исполнением танца на одной из улиц в городе Тегеран после его публикации в сети. На суде им было отказано в адвокате.

Девушку и ее жениха обвинили в «распространении порока», а также в попытке «подрыва национальной безопасности», сообщает новостной канал Al Arabiya, пишет Телеграф.

Отмечается, что Астияж Хагиги и ее жених Амир-Мохаммад Ахмади, старше 20 лет, были задержаны правоохранителями в начале ноября 2022 года. Накануне они опубликовали в соцсетях видео, где пара танцевала на фоне Башни Азади (Свободы) в Тегеране. На кадрах видно, что девушка танцует без хиджаба, что противоречит правилам женщин в этой стране.

Помимо наказания в виде лишения свободы молодая пара получила также запрет на использование интернета и выезд за пределы страны сроком на два года.

В материале указывается, что девушке и ее парню в суде также было отказано в предоставлении адвоката. Эту ситуацию власти Ирана пока никак не прокомментировали.

Иран: В 21-й год человек должен был объявить 10 лет в ящике всех для dancing на листе Tehran's Azadi (Freedom) Tower, источники, близкие к ним @nimnia11 . Regime is handing out heavy sentences до anyone defying его strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1 — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023

Напомним, что осенью в Иране начались протесты, связанные с убийством полицией морали 22-летней активистки Махсы Амини, которую арестовали якобы за нарушение закона о ношении хиджаба. Вследствие этого многие иранки перестали носить этот элемент одежды.

Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников, сообщающих о примерно 460 погибших.

Накануне стало известно, что Иран обратился в Россию за помощью в подавлении протестов и попросил предоставить технику и направить советников для обучения.