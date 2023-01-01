В Сейме Польши требуют от Минздрава действий из-за отказа в аборте изнасилованной 14-летней девочке

Польские Ливи требуют конкретных действий от министра здравоохранения Адама Недзельского и президента Национального фонда здоровья Филиппа Новака по делу изнасилованной 14-летней девочки, которой врачи отказали в аборте.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

На пресс-конференции в Сейме во вторник депутат от Левых Ванда Новицкая и вицеголова «Новой левицы» Паулина Пехна-Венцкевич сослались на случай 14-летней жертвы изнасилования, которой врачи в больницах Подляшья отказали в предоставлении аборта, сославшись на положение о положении.

Новицкая отметила, что и Национальный фонд здравоохранения, и министерство здравоохранения – два учреждения, ответственные за доступность и качество медицинских услуг, – ничего не делают для решения этой проблемы.

«Мы также ожидаем уменьшения количества контрактов с больницами, не делающими абортов. Не может быть так, что есть государственные больницы, которые берут государственные средства и не предоставляют определенные услуги, за которые они получают эти деньги», - сказала она.

«Мы также требуем привлечения к юридической ответственности руководителей больниц, которые не оказывают медицинские услуги, за которые получают государственные средства», – добавила Новицкая.

Паулина Пехна-Венцкевич, с другой стороны, отметила, что в Польше на ссылку о совести ссылаются целые больницы, а не отдельные врачи. Она подчеркнула, что это противоречит польскому законодательству.

На днях польские СМИ сообщили, что врачи подлясских больниц отказали в аборте 14-летней девушке с умственными недостатками, ссылаясь на так называемое положение о совести . Беременность, о которой идет речь, была следствием изнасилования. Процедура, наконец, состоялась в Варшаве благодаря вмешательству Федерации женщин и планированию семьи, которая сообщила об этом случае. Согласно закону, аборт в Польше возможен в двух случаях: когда беременность представляет угрозу жизни или здоровью женщины или когда беременность наступила в результате запрещенного действия (изнасилование, инцест).

По сообщениям прессы, 14-летняя девочка якобы испытала сексуальное насилие со стороны своего дяди, в результате чего забеременела. О случае были уведомлены правоохранительные органы, и девушка получила прокурорскую справку о наличии предпосылки для допустимости прерывания беременности, как это предусмотрено законом.

По этому поводу в Министерство здравоохранения и Национальный фонд здравоохранения обратился уполномоченный по правам человека (RPO) Марчин Вончек. В этом обращении он оценил сложившуюся ситуацию как свидетельствующую о существовании практических трудностей в доступе к аборту в условиях, когда врач ссылается на оговорку совести.

«Мы абсолютно шокированы этим случаем. Здесь наш ответ однозначен. Мы здесь в первую очередь в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по правам пациентов, который расследует этот случай, но такое поведение является неприемлемым», - заявил министр здравоохранения в понедельник, отвечая на вопросы на конференции в Плоцке, как объясняет министерство отказ врачей сделать аборт изнасилованной. девушка.

Антиабортные законы, действующие с 1990-х, были изменены в Польше в результате решения Конституционного трибунала в октябре 2020 года. Действовавший с 1993 года закон «О планировании семьи, охране материнства и детства и условиях разрешения абортов», известный как «абортный компромисс», разрешал аборт в трех случаях: когда беременность угрожает жизни или здоровью женщины, когда беременность есть следствием запрещенного действия (изнасилование, инцест) и в случае тяжелых и необратимых пороков развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни. Самое последнее положение было признано Конституционным судом неконституционным, что вызвало волну протестов по всей стране.