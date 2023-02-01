В Украине запустили первую малую электростанцию для муниципалитета

В Ирпене Киевской области запустили прибывшую из Австрии малую газопоршневую электростанцию мощностью 1 МВт, которая будет подавать питание на объекты критической инфраструктуры города и котельную.

Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в Facebook.

«При координации главы комитета Андрея Геруса австрийской компанией INNIO и авторизованным дистрибьютором ее газопоршневых электростанций Jenbacher (Енбахер), компанией ООО "КТС Инжиниринг", совместно с Ирпенским городским советом был реализован проект устойчивого энергоснабжения критически важных. Проект предусматривает бесплатную установку и использование городом газопоршневой электростанции в Ирпене мощностью 1 МВт. От этой малой электростанции будет работать котельная, предоставляющая услуги теплоснабжения 70% жителям Ирпеня. Также к новой электростанции будут подключены объекты критической инфраструктуры города: школы, больница, горсовет», – говорится в сообщении.

Малая электростанция прибыла в готовом (укомплектованном) состоянии из Австрии и была введена в эксплуатацию в течение нескольких дней. Для установки новой электростанции необходимо было подготовить бетонный фундамент и подвести газовые и электрические сети.

Контейнерная электростанция использует природный газ, что уменьшает стоимость производимого киловата по сравнению с дизельным топливом.

«Эта установка, по сравнению с дизельным генератором, представляет собой постоянный, а не резервный источник питания, и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации. Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектам коммунального хозяйства при постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры. Благодарны президенту компании INNIO Олафу Берлиену и команде "КТС Инжиниринг" за помощь в реализации этого проекта», - приводят в сообщении слова Геруса .

Открытие малой электростанции в Ирпене состоялось при участии местных властей, представителей министерства энергетики и народных депутатов 31 января. В ближайших планах – установить 100 малых электростанций, которые позволят заживить самые критические объекты, заявил Герус при запуске установки.

По словам нардепа, в ответ на российские обстрелы в Украине создается система распределенной генерации, которая должна состоять из сотен малых электростанций, чтобы диверсифицировать генерацию и обезопасить энергетические объекты от масштабных повреждений.

Герус уверен, что масштабирование таких проектов распределенного поколения по всей Украине повысит устойчивость и гибкость Объединенной энергосистемы и станет шагом к европейским стандартам работы в энергетике.