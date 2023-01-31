«Не стоит засиживаться в креслах»: Зеленский предупредил тех, «кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос кадровой политики, хотя и находится в состоянии затишья, но еще не решен, и предупредил о продолжении реформ в стране.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.

«Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», - сказал Зеленский.

Также Президент сообщил о реформах, ожидающих украинцев.

«Сегодня провел длительное совещание с международным блоком правительства и Офиса. Готовим украинские позиции для переговоров с представителями ЕС. И очень важно – готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социальную, правовую и политическую реальность: сделают их более человечными, прозрачными и эффективными», - сказал Зеленский.

Кроме этого Зеленский предупредил, что эта неделя «должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной»: