В «Дії» за день заказали 300 тысяч LED-ламп для обмена

После старта программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы украинцы в первый день заказали на обмен уже более 300 тысяч ламп через Дію.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 30 миллионов таких ламп уже закуплены ЕС, еще 5 миллионов ожидается от Франции.

«Предварительную заявку на обмен можно подать через «Дію» или просто обменять старые лампы на новые в отделениях Укрпочты. Украинцы заказали на обмен уже более 300 тысяч энергосберегающих ламп через «Дію», - рассказал Шмыгаль.

Сейчас услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя), а также в городах: Кривой Рог, Краматорск и Покровск.

Во время второго этапа программа обмена ламп заработает в райцентрах, а до конца февраля - в селах.

К обмену принимаются исправные лампы накаливания. Обмен будет происходить двумя способами - с предварительным заказом и без него. Инструкция, как это сделать - по ссылке https://svitlo.diia.gov.ua.

Благодаря массовой замены старых ламп на энергосберегающие потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему снизится на 7-10%, говорят в Минэкономики.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.