«Николаевоблтеплоэнерго» получило 13 мобильных модульных котельных благодаря сотрудничеству ЮНОПС и правительству Дании

Благодаря международной технической помощи Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) за финансирование правительства Дании ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 13 мобильных модульных котельных, которые помогут пройти текущий отопительный сезон в условиях войны и последующие отопительные периоды. и образовательные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Николаев – один из городов, который с начала полномасштабного вторжения России практически ежедневно страдал от обстрелов из разных видов вооружения. Для нас как для предприятия критической инфраструктуры, обеспечивающей теплом большую часть николаевцев, очень важно, чтобы все наши потребители были с теплом. Однако в период войны мы должны быть готовы к разным сценариям, тем более, что наши объекты неоднократно страдали от обстрелов и испытывали повреждения. Помощь международных партнеров очень ценна для нас — это поддержка, которую ощущает каждый житель города», — отмечает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

13 мобильных модульных котельных, мощностью 0,5 МВт каждый, были закуплены ЮНОПС у ООО «Никтеплосервис» и ООО «Альмера» и переданы Николаевскому городскому совету для нужд общества. Их обслуживанием будет заниматься ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Преимуществом таких модульных котельных является их мобильность в использовании и работа на топливных пеллетах. Котельные будут служить дополнительным источником генерации, что позволит значительно сократить использование природного газа, а при наступлении аварийных ситуаций они станут резервным источником теплоснабжения, что позволит бесперебойно обеспечить отоплением заведения наиболее нуждающиеся в соцсфере города и ряд жилых домов.

«Пока уже определены локации, где будут располагаться модульные котельные. Кстати, 3 из них мы будем обслуживать в Снегиревке, которая долгое время была в оккупации, и после «гостей» россиян там не осталось ничего, поэтому сейчас оборудование такого типа позволяет быстро и качественно решить вопрос с обеспечением тепла. В Николаеве у нас несколько другая ситуация: модульные котельные - это наш план «Б» и возможность экономить природный газ. Согласитесь, сейчас это актуально. Еще раз выражаем благодарность руководству области, города и наших международных партнеров за постоянное внимание и участие в судьбе Николаева и его жителей, особенно в эту непростую для всей Украины зиму», — резюмирует Николай Логвинов.

Для справки:

ЮНОПС – специализированное агентство ООН, работающее более чем в 65 странах мира. Главной целью деятельности является внедрение проектов, направленных на оказание гуманитарной поддержки, создание лучших условий для людей, содействие устойчивому развитию, миру и безопасности. В Украине до войны ЮНОПС активно поддерживало программу реформ в таких областях, как верховенство права, социальная защита, экономический рост, охрана окружающей среды. С началом войны приоритетными вопросами стали разминирование и обезвреживание взрывных устройств, реагирование на чрезвычайные ситуации, поддержка социальной и коммунальной инфраструктуры. Приобретение и передача мобильных котельных в рамках проекта за финансирование Правительства Дании с общим бюджетом более 18 млн дол. США, призванного обеспечить жителей области надежными коммунальными услугами.

Напомним, 30 января Президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита в Николаев сообщил, что Дания взяла шефство над восстановлением города и его инфраструктуры.